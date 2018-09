To już się robi nudne. Znowu będą grillować Polskę...

Jak poinformowały dziś służby prasowe Parlamentu Europejskiego, na 20 listopada wyznaczono termin debaty w komisji wolności obywatelskich PE na temat praworządności w Polsce.

Ostro fakt ten skomentował wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Zdzisław Krasnodębski:

„Odbieram informację o zorganizowaniu kolejnej debaty z lekkim znudzeniem. Już tyle razy byliśmy świadkiem podobnych wydarzeń w PE”.

Dodał, że to kolejna próba nękania Polski na arenie UE. Zauważył też, że „grillowanie i nękanie Polski” najpewniej potrwa do końca marca, kiedy to rozpocznie się kampania wyborcza, a PE przestanie działać. Uważa, że w ten sposób grupa europosłów, którzy działają w komisji chce się szczególnie wykazać przed wyborami.

dam/PAP,Fronda.pl