To już pewne. Rząd jednoznacznie o stałej bazie USA

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że baza Stanów Zjednoczonych znajdzie się na terytorium Polski. ,,To nie jest pytanie <<czy>>, ale <<jak i kiedy>>'' - powiedział na antenie TVP. Wcześniej minister podpisał wespół z prezesem Państwowych Zakładów Lotniczych Mielec, Januszem Zakręckim, umowę na zakup czterech śmigłowców Blac Hawk dla polskich sił specjalnych.

,,Naszemu partnerowi zależy na bezpieczeństwie ogólnoświatowym, więc to nie jest pytanie „czy”, ale „jak i kiedy”. O tym teraz rozmawiamy'' - powiedział Błaszczak.

Sprawa stałych baz jest bardoz intensywnie omawiana od ubiegłego roku. Początek upublicznieniu tej kwestii dała wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Duda zaproponował wówczas, by w Polsce zbudowany został ,,Fort Trump''. Amerykanie dali wkrótce publicznie znać, że są żywo zainteresowani stworzeniem takiej bazy.

W Mielcu tymczasem minister Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie czterech śmigłowców black Hawk S-70i dla sił specjalnych. Maszyny mają trafić w ręce wojskowych do końca tego roku. Wartość kontraktu to blisko 700 mln złotych. Eksperci nie mają wątpliwości, że będzie to dla specjalsów duży skok jakościowy.