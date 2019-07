To już pewne! Nauczyciele zarobią WIĘCEJ!!!

Konfederata 9.7.19 15:15

Zamiast rozgonić na 4 wiatry to towarzystwo i sprywatyzować szkoły to pisowcy będą ich pompować naszymi pieniędzmi. Nauczyciele (a raczej głupi przymusowy system oświaty) to kula u nogi rozwoju kraju. Absolutny TOP 3.

Prawie milion nauczycieli, toż to szaleństwo!

I znikąd ratunku. Bo pisowcy będą im kabzy nabijać licząc na ich głosy i ich rodzin, to wielka grupa, do tego Kościół, mają tam swoich u koryta katechetów. Dalej będziemy tych wszystkich .......... (tfu!) utrzymywać.