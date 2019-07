To już oficjalnie! Beata Szydło kandydatką na...

Moni 2.7.19 22:01

I jeszcze jedno Szanowna Pani Beato, szefując unijnej komisji do spraw zatrudnienia proszę uwzględnić choć niewielką pulę miejsc pracy dla upadłych w jesiennych wyborach krajowych "totalnych". Może przy zbieraniu szparagów, u Niemców gniją, bo nie ma kto ich faktycznie zbierać, renegaci z Polski będą jak najbardziej na właściwym miejscu. Można by rzec, w swojej niszy egzystencjalnej. Zasłużyli na to.