To już oficjalne: Progresiści proponują koniec celibatu i diakonat kobiet

Kardynałowie Lorenzo Baldisseri, Claudio Hummes i Walter Kasper wraz z grupą progresywnych biskupów i teologów, zwłaszcza niemieckich, zaproponowali oficjalnie zniesienie celibatu w Amazonii oraz wprowadzenie diakonatu kobiet. To właśnie ta grupa przygotowuje Synod Amazoński.

Pod koniec czerwca w Rzymie odbyło się zamknięte spotkanie grupy progresywnych biskupów i teologów przed Synodem Amazońskim.

Uczestniczyli w nim między innymi: kard. Claudio Hummes, kard. Lorenzo Baldisseri, kard. Walter Kasper, bp Erwin Kräutler, bp Franz-Josef Overbeck. Spotkanie było zdominowane przez niemieckich hierarchów i teologów.

Teraz opublikowano dokument z tezami, jakie przyjęto na spotkaniu. Okazuje się, że zgromadzeni - a to właśnie oni nadają ton przygotowaniom do Synodu Amazońskiego - wzywają otwarcie do wyświęcania żonatych na kapłanów oraz do "ponownego rozważenia" wprowadzenia diakonatu kobiet.

Co napisano w dokumencie zamkniętego spotkania przedsynodalnego?

"Spojrzenie na historię Kościoła pokazało nam, że wyświęcanie żonatych mężczyzn nie oznacza zerwania z tradycją eklezjalną. Od początków Kościoła, razem z posługującymi żyjącymi w celibacie, utrzymywano możliwość posługi będąc w małżeństwie, tak jak jest to we wschodnich katolickich Kościołach; dotyczy to także, w niektórych przypadkach, sytuacji, gdy żonaci posługujący z innych chrześcijańskich wyznań prosili o stanie się częścią Kościoła łacińskiego" – stwierdzono.

"Sympozjum sugeruje, by żonaci mężczyźni o doświadczeniu chrześcijańskim byli wyświęcani do posługi kapłańskiej, aby służyć społeczności [...] celebrując Eucharystię, udzielając sakramentu pokuty i namaszczenia chorych w ich wspólnocie".

Zgromadzeni na spotkaniu uznali, że choć celibat należy w pełni docenić, to jest on jedynie "prawem Kościoła łacińskiego". "Stąd, biorąc pod uwagę potrzeby Kościoła w Amazonii, do posługi kapłańskiej powinni być dopuszczani także żonaci mężczyźni, a nie tylko celibatariusze" - czytamy dalej.

Sympozjum zajęło się też sprawą roli kobiet w Kościele.

"Wsłuchując się w realia Amazonii ewidentna staje się niezbywalna misja, którą mają kobiety. [...] Proponujemy, by uznać ich przewodnictwo, promując różne formy urzędowej posługi i autorytetu, w szczególności podejmując ponownie refleksję nad diakonatem kobiet w perspektywie Vaticanum II".

Niejawne sympozjum zorganizowała REPAM - czyli Panamazońska Rada Eklezjalna, specjalna grupa powołana w 2014 roku przez episkopaty krajów Ameryki Łacińskiej oraz z namaszczeniem papieża Franciszka.

To ona przygotowuje Synod Amazoński.

Kard. Hummes jest relatorem generalnym Synodu. Kard. Baldisseri sekretarzem generalnym zgromadzenia.

Powyższe propozycje należy więc traktować jako oficjalny głos ludzi przygotowujących październikowy Synod Amazoński.

Karty wyłożono na stół: progresiści już oficjalnie zaproponowali odejście od obowiązku celibatu oraz diakonat kobiet.

hk/LifeSiteNews