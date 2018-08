To już niemal pewne: Duda zawetuje ustawę o ordynacji wyborczej do PE

Według ustaleń serwisu Onet.pl, prezydent Andrzej Duda już jutro ogłosi swoją decyzję w sprawie ustawy o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Jak podaje Onet, głowa państwa podjęła decyzję o zawetowaniu ustawy, a kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wie już o tej decyzji.

Kluczowym argumentem miało być przeświadczenie Andrzeja Dudy, że zmiany zaproponowane przez PiS realnie podniosą próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego do poziomu co najmniej 11-12 procent. Według doniesień portalu Onet.pl, PiS przyjęło tę decyzję "ze spokojem", ponieważ ośrodek prezydencki już wcześniej sygnalizował taką możliwość. Kierownictwo partii ma pod koniec tygodnia rozmawiać na temat weta prezydenta.

Cytowany przez portal "wpływowy polityk PiS" podkreślił, że decyzja Dudy zapewne zaskutkuje krótkotrwałym ochłodzeniem relacji między partią rządzącą a głową państwa, którego jednak nie należy postrzegać jako rozłamu w obozie "dobrej zmiany".

yenn/Onet.pl, Fronda.pl