To już koniec ''Polskiego Busa''? Na to wygląda

Wszystko wskazuje na to, że marka „Polski Bus” zniknie z polskich dróg. Nieoficjalną informację podał serwis Fly4Free.

Czerwone autokary mają zostać zastąpione zielonymi,a firma zostać partnerem niemieckiego „FlixBusa”. Jak informuje serwis:

„To może być najważniejsze wydarzenie branży transportowej w ostatnim czasie”.

Wspólna konferencja PolskiegoBusa i FlixBusa ma mieć miejsce w poniedziałek, kiedy to zaprezentowana zostanie nowa wizja strategicznej współpracy. Fly4Free cytuje też zaproszenie:

„Rozszerzenie dotychczasowej kooperacji obu firm ma na celu rozbudowanie polskiej sieci połączeń FlixBus i zapewnienie polskim klientom najbardziej atrakcyjnej oferty przewozów autokarowych”.

Marka PolskiBus ma być wygaszana, a z polskich dróg mają zniknąć czerwone autokary. Serwis informuje, że najpewniej zostaną one przemalowane na barwy FlixBusa, wyposażone w nadajniki GPS oraz urządzenia do elektronicznej odprawy pasażerów. Także w nawigację dla kierowców i system monitorujący bezpieczeństwo jazdy. Nie ma informacji co do utrzymania siatki połączeń i „biletów za złotówkę”.

dam/fly4free.pl,Fronda.pl