To już KONIEC kariery żony Kalisza? Grozi jej więzienie!!!

Marcin 5.7.19 14:07

Kobiety jako takie mogą wchłonąć mniej alkoholu, i wydychać niezłe %... lecz 2.5 promila, to nie w kasze dmuchał... jak nic flacha obalona, i to z gwinta ;)

Ale co by nie mówić... ani z niej matka ani też zona... też adwokat

Jaki jest dobry początek?! Stu adwokatów na dnie wulkanu... czynnego rzecz jasna :D