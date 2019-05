To już jakiś OBŁĘD!!! Dziennikarz 'GW' grozi Polakom... paragrafami

Agnieszka 27.5.19 19:34

Czyli według niego 500+ zniknie po wyborach a już ci, co na PiS nie głosowali, stracą go jako pierwsi? No ale dzieci nie są uprawnione do głosowania...

A jak potraktować tych, co na KE zagłosowali, bo im obiecywało, że odsuną PiS od władzy czyli oni wrócą czerpać korzyści majątkowe?

A jakby tak jeszcze rozważyć inne korzyści moralne, psychiczne, społeczne, które obiecują kandydaci i z ich powodu kandydaci na nich głosują, bo dzięki ich spełnieniu będą mogli zająć się pomnażaniem w szczęściu i spokoju swojego majątku?

Ech jak trudno przejść przez "ucho igielne" wymyślane przez Gazetę Wyborczą.