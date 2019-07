To jeszcze Gdańsk czy już... Bizancjum?

Tak się pytam 15.7.19 18:06

Uczeń na przerwie, zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, który wychwalał S. Banderę, że w Polsce uważany jest on za bandytę. Szkoła zgłosiła sprawę do sądu opiekuńczego w Toruniu, stawiając polskiemu uczniowi zarzut nacjonalizmu.Wobec jego rodziców toczy się postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad synem na skutek zawiadomienia szkoły. To jeszcze Polska czy już Polin - kraj w którym Polacy są obywatelami czwartej kategorii po Żydach, szabesgojach, Ukraińcach i innych mniejszościach?