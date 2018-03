To jedno zdanie wstrząsnęło jego życiem

Czy cuda zdarzają się naprawdę? W jaki sposób odkryć je, kiedy w wieku 13 lat traci się tatę? Sebastian, nieśmiały nastolatek, który po śmierci ukochanego ojca ucieka w gry komputerowe i jedno zdanie katechety, które wstrząsa całym jego życiem. Przykład Sebastiana to prawdziwy cud, który się dokonał.

Hope4Street to dzieciaki z warszawskiej Pragi, które postanowiły zmienić swoje życie. Zespół to autorska idea arteterapii realizowana przez Annę Szmidt. Powstał w 2012 roku. Na początku animowany przez Annę Szmidt w formie zajęć dodatkowych po godzinach pracy świetlicy “Mały Książę” przy ul. Ząbkowskiej 4 z kilkoma dziećmi. Teraz zespół liczy ok. 20 osób i wciąż się rozwija. “Budujemy cywilizację miłości, o której mówił Jan Paweł II. Naszym obowiązkiem jest podejmowanie działań, zmieniających rzeczywistość w placówkach z najtrudniejszą polską młodzieżą.” - mówią twórcy projektu

Służba prawdzie, dobru i pięknu to misja mediów, o której przypomina nam Papież Franciszek. Wypełniając słowa Ojca Świętego każdego dnia publikujemy dla Ciebie nowe programy inspirujące do duchowego i intelektualnego rozwoju.

