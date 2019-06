To jakiś OBŁĘD!!!Niewinny człowiek zaatakowany, bo... jest ojcem polityka PiS

Maciek Arczyński 10.6.19 18:23

Skoro już taki poziom reprezentujesz to utrzymajmy tę stylistykę i...

Kto wydał Jezusa na śmierć?



A co do Maryi to po pierwsze, nie: boska, bo nie jest boginią tylko BOŻA, Matka Boża, bo jest - jak wierzą Chrześcijanie - Matką Boga-Człowieka. A po drugie tylko matoł może twierdzić, że z pochodzenia była Polką. Jednakże interesujące jest to, że w swoim Talmudzie Żydzi wyklinają Ją od najgorszych. Więc kto kogo odrzucił? Natomiast Polacy uważają Ją za swoją Królową. I dlatego Królowa Polski. Z wyboru. To nawet jest w jednej z ogólnie przyjętych w Kościele modlitw o nazwie "Litania Loretańska".