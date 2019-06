To im Polacy ufają najbardziej! Złe wieści dla Schetyny

Polak Ateista Dumny Gej 11.6.19 19:58

Wszystkie 👹obleśne mordy biskupów👹, którzy chronią pedofilów w kościele --->



🔥 http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24884600,biskupi-ktorzy-kryli-ksiezy-pedofilow-raport.html?disableRedirects=true#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy 🔥



To oni utrudniają prokuraturze śledztwo

To oni zamiatają pod dywan

To oni sprawiają, że ich kumple kleropedofile mogą gwałcić kolejne dzieci





# miarka się przebrała

# katole zaczęły się bać

# koniec okresu ochronnego dla czarnej mafii