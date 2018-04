,, Antoni Macierewicz jest ważnym liderem PiS, jest wiceprezesem PiS, pozostaje posłem i szefem podkomisji smoleńskiej. Nie ma mowy o żadnym jego chowaniu'' - mówił dziś rano w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w TVN24 Adam Bielan, wicemarszałek Senatu.



Bielan komentował ustalenia podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. ,,Zawsze badanie tego rodzaju katastrofy to badanie rozmaitych hipotez, często wykluczających się ze sobą, po to, żeby sprawdzać, która jest prawdziwa'' - tłumaczył polityk. Bielan wskazywał też, że Macierewicz działa w bardzo trudnych warunkach. ,, Z całą pewnością ta komisja działa w bardzo niełatwym otoczeniu medialnym, bo wczoraj konferencja prasowa i zajście, którego byliśmy świadkami, kiedy jeden z dziennikarzy jednego z najwiekszych gazet w Polsce brutalnie zaatakował Antoniego Macierewicza. To pokazuje, w jakim otoczeniu medialnym członkowie tej komisji pracują'' - mówił wicemarszałek.



Członek Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry komentował też eksces Obywateli RP, którzy okupowali wczoraj biuro przepustek, uniemożliwiając wielu osobom wejście do Sejmu. ,,To grupa radykałów, chorych z nienawiści, którzy protestują przy okazji każdej miesięcznicy [...] Wielokrotnie łamali przepisy polskiego prawa, więc wydaje mi się, że Straż Marszałkowska zachowała się bardzo dobrze'' - stwierdził Bielan, komentując usunięcie Obywateli RP przez strażników.

mod/300polityka, fronda.pl