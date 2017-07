To dziś - rocznica zniewolenia Polski

22 lipca, czyli rocznica manifestu PKWN. To symboliczna data narodzin PRL.

Rocznica manifestu PKWN przez lata była dniem, w którym Polska Ludowa obchodziła swoje urodziny. Uroczystości odbywające się z tej okazji z pompą i rozmachem mogły dorównywać obchodom Święta Pracy.

Święto ustanowiono w 1945 roku. Według oficjalnych założeń miało upamiętać "odrodzenie państwa polskiego", co tak wtedy jak i dziś brzmi jak ponury żart.

By uatrakcyjnić obchody, organizowano kolorowe parady. W istocie był to dzień prawdziwego święta peerelowskiej propagandy. Podczas obchodów skrzyło się też od akcentów parareligijnych związanych z kultem jednostki, co było szczególnie wyraźne w okresie stalinowskim.

A w istocie PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia narodowego działający od 21 lipca do 31 grudnia 1944 roku był samozwańczym marionetkowym organem władzy wykonawczej w początkach istnienia PRL. Zdominowany przez polskich komunistów PKWN miał jeden cel - wprowadzić w Polsce komunizm i podporządkować ją ZSRR. Jak wiemy, udało się to w zupełności.

Tym samym owo święto 22 lipca było w istocie świętem nie wyzwolenia, lecz zniewolenia narodowego. Dziś możemy się cieszyć, że tamte dni są tylko przeszłością i kartką z kalendarza.

przk