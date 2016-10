To dzięki PiS polskim dzieciom dobrze służy 500 plus!

reklama

Czy naszym zniesmaczonym celebrytom się to podoba, czy nie- mamy najwyższy od 1993 r. odsetek rodzin, w których na przynajmniej tygodniowe wakacje wyjechały wszystkie dzieci- pokazuje wrześniowy sondaż CBOS.

Aż w 56 procentach rodzin, gdzie jest więcej, niż jedno dziecko w wieku szkolnym na wakacje wyjechały wszystkie dzieci. W 34 proc. rodzin nie wyjechało żadne dziecko, w 10 proc.-nie wszystkie dzieci.

Najwięcej, bo aż 72 procent wyjazdów wypoczynkowych ankietowanych rodzin odbywało się w kraju, znacznie rzadziej poza granicami Polski- 28 procent.

Respondenci, którzy nie wysłali dzieci na wakacje najczęściej odpowiadali, że było to spowodowane faktem, że dzieci wolały wypoczywać w domu- 42 proc. Pozostałe powody to względy finansowe- 38 procent ankietowanych. Brak czasu rodziców na wakacje to 24 procent odpowiedzi respondentów. 18 procent ankietowanych odpowiedziało, że ich pociechy pracują w wakacje.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 8-15 września tego roku na liczącej 981 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

