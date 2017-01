To dlatego rząd Tuska 'jadł z ręki' Putinowi

reklama

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło dokument z marca 2008 roku, który według resortu ma wskazywać na "początek porzucania przez rząd Donalda Tuska polityki proukraińskiej na rzecz polityki prorosyjskiej".

Notatka została udostępniona przez Polską Agencję Prasową. Zastrzeżony dokument noszący datę 4 marca 2008 roku był zatytułowany "Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy”. Został podpisany przez ówczesnego szefa Departamnetu Wschodniego MSZ Jarosława Bratkiewicza, został przekazany do wiadomości czterech osób w tym Radosława Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych.

W notatce czytamy m.in.:

„możliwości ekspansji Rosji w rozumieniu politycznym i gospodarczym – a już tym bardziej militarnym – są dosyć ograniczone; napotykają one poważne przeszkody w krajach WNP, takich jak Ukraina czy Gruzja”.

W dokumencie pada propozycja przeprowadzenia zamkniętej dyskusji na temat polityki RP wobec Rosji i Ukrainy.

Jak skomentował sprawę notatki szef MSZ:

"Ta notatka była początkiem porzucania polityki proukraińskiej na rzecz polityki prorosyjskiej. Autorzy nie mieli złudzeń co do sukcesu, ale uznali, że prorosyjskość będzie pewnego rodzaju instrumentem, sztuczką do użycia wobec Zachodu, chciano w ten sposób uzyskać większą renomę na Zachodzie".

Jak dodawał:

"Ukrainie nie zaproponowano ścieżki integracji z Unią tylko quazi-instytucjonalne powiązania z Zachodem, atrapę integracji".

