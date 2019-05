To czyste szaleństwo!!! Hejt na młodą wokalistkę za... zdjęcie z parą prezydencką

Na szczęście nie zabrakło osób, które stanęły w obronie piosenkarki, zwracając uwagę, że sprawą Roksany Węgiel jest to, co publikuje na swoim profilu.

"LUDZIE OGARNIJCIE SIĘ!! 1. Ona wstawia co będzie chciała i z kim. To jej profil i może robić co chcę. 2.To jej sprawa czy jest za PIS czy za PO czy za czymś innym. 3.Przestańcie pisać że to zdjęcie jest żenujące tylko dlatego że jesteście za PO czy inną partią i nie lubicie prezydenta. 4. Dla każdego chociaż odrobinę szacunku by się przydało"- napisała jedna z osób komentujących zdjęcie. Część internautów zwraca również uwagę na hipokryzję przeciwników PiS, którzy "walczą z mową nienawiści", a jednocześnie sami jej używają.