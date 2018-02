''To co zostało z PO na czele ze Schetyną już nie jest moją partią''. Kolejny polityk opuszcza Platformę

Platformę Obywatelską opuszcza kolejny polityk. Tym razem to były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, który o rezygnacji z członkostwa w PO poinformował za pośrednictwem swojego profilu na facebooku.

„Choć cenię wielu moich przyjaciół z PO to dziś to co zostało z PO na czele z G. Schetyną już nie jest moją partią”

- pisze Wojciechowicz.

Przyznaje, że jego decyzja nie była łatwa:

„Niełatwą bo lojalność wobec własnego środowiska politycznego jest dla niezwykle ważna. Ale nie jestem w stanie obserwować tego jak niszczona jest PO. I to przy wielkiej aktywności przewodniczącego i bierności tych, którzy myślą inaczej”.

Dalej dodaje:

„Ale nie jestem w stanie obserwować tego jak niszczona jest PO. I to przy wielkiej aktywności przewodniczącego i bierności tych, którzy myślą inaczej. A w polityce też trzeba mieć charakter, własne zdanie i najprościej mówiąc jaja”.

