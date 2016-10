To, co potrafi ciało tego chłopca, jest niesamowite! VIDEO

reklama

Bośnia i Hercegowina, mała wieś Malešići. To tutaj mieszka 5-letni chłopiec, Erman Delic, którego ciało posiada niezwykłe właściwości, które zaskoczyły nawet naukowców – nie potrafią wytłumaczyć tego fenomenu.

O chłopcu stało się głośno, gdyż okazało się, że jego ciało działa jak magnes. Położone na nim metalowe przedmioty przyczepiają się do niego – monety, sztućce i inne. Po zabraniu chłopca do lekarza okazało się, że jest w świetnej kondycji, a powód przyciągania prze niego metalowych przedmiotów jest niejasny dla lekarzy.

Co więcej, mały Erman przyznaje, że jego ciało silniej przyciąga przedmioty, gdy jest zdenerwowany. Dodaje on, że ludzie uważają go za dziwaka.

Na poniższym filmie zobaczyć można, jak ciało chłopca przyciąga metalowe przedmioty:

