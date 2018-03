''To, co nas łączy, jest najważniejsze''. Życzenia premiera dla Polaków

„To, co nas łączy, to co wspólne, jest najważniejsze. Chcemy być lepsi, chcemy, by dobro zwyciężyło zło. Tego właśnie uczy nas zmartwychwstały Chrystus” - mówi w życzeniach składanych Polakom z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych premier Mateusz Morawiecki.