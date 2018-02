To będzie przełom w relacjach Polska - Izrael?

„Rozmowy trwają, nie wykluczamy, że do takiego spotkania dojdzie, są takie starania” - powiedziała dziś rzecznik rządu Joanna Kopcińska odnosząc się do możliwego spotkania polskiego oraz izraelskiego zespołu ds. dialogu prawno-historycznego.

Kopcińska podkreśliła, że spotkanie to jest „wysoce prawdopodobne”. Jednocześnie jednak przyznała, że trudno jest powiedzieć obecnie coś konkretnego o możliwym terminie:

„nie potrafimy wskazać terminu, ponieważ on jeszcze nie został ustalony”.

Jak zapewnia rzecznik rządu – informacja na ten temat zostanie podana do wiadomości publicznej od razu po ustaleniu terminu spotkania.

Kopcińska dodaje również, że trwają już przygotowania do spotkania, a polski zespół już został powołany.

Przypomnijmy – zespół ds. dialogu prawno-historycznego powołany został przez premiera Mateusza Morawieckiego już 1 lutego 2018 roku. Ma się on zająć kwestią dialogu z Izraelem w związku m.in. z nowelizacją ustawy o IPN, która penalizuje przypisywanie polskiemu narodowi odpowiedzialności za zbrodnie hitlerowskich Niemiec w obozach zagłady położonych na terytorium Polski.

Na czele zespołu stanął wiceszef resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki.

Rzecznik rządu mówiła też w rozmowie z dziennikarzami o dzisiejszym spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z Polskim Towarzystwem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W jego trakcie premierowi przekazano apel o „powrót na drogę dialogu i pojednania”

Morawiecki w przemówieniu mówił między innymi:

„Polska wspólnota żydowska, ogólnoświatowa, zawdzięcza wam to, że w tym czasie najstraszliwszej próby mieliście w sobie tyle odwagi, żeby przełamać naturalny strach tamtych czasów i zrobić to, co zrobiliście. Sądzę też, że ci, którzy znają realia okupowanej Polski czasów II Wojny Światowej, wiedzą, że nie można było przetrwać właściwie bez pomocy Polaków – takiej czy innej – od kromki chleba, szklanki wody, a skończywszy na tym najbardziej niebezpiecznym, czyli ukrywaniu naszych współbraci, współobywateli żydowskich, obywateli państwa polskiego”.

dam/PAP,Fronda.pl