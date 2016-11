To będzie koniec NFZ! Co dalej?

reklama

Wszyscy Polacy Narodowy Fundusz Zdrowia, czy tego chcemy czy nie, kojarzą jak najgorzej. Dla wielu to niemal synonim długich kolejek i wiecznych problemów z dotarciem do lekarza. Już niedługo nie będziemy musieli borykać się z NFZ – od stycznia 2018 roku przestanie istnieć. Co nas jednak czeka dalej?

Urząd Zdrowia Publicznego to nowa instytucja, która ma zająć miejsce NFZ. To nie tylko zmiana nazwy, ale też i zmiana chociażby finansowania usług medycznych. Teraz będzie się to odbywało bezpośrednio z budżetu państwa. UZP przejmie wszystkie obowiązki i zadania, jakie dotychczas wypełniał NFZ.

Finansowaniem zajmie się Wojewódzki Urząd Zdrowia, nadzorowany bezpośrednio przez ministerstwo. WUZ zajmie się też systemem świadczeń zdrowotnych oraz refundacją leków czy zawieraniem kontraktów z podmiotami. Najważniejsza zmiana jest jednak taka, że od tej pory uprawniony do korzystania z opieki medycznej będzie każdy, nie będzie konieczności ubezpieczania się. Według zapowiedzi ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, za 2 miesiące ma być gotowy projekt, który likwidować będzie NFZ, który działał w Polsce od 2004 roku po likwidacji kas chorych.

dam/polskieradio.pl,Fronda.pl

21.11.2016, 18:15