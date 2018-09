Tłumy zwiedzających w Castel Gandolfo

Od czasu kiedy w 2014 r. pałac i ogrody papieskie w Castel Gandolfo zostały otwarte dla zwiedzających, ich liczba z ponad dziesięciu tysięcy rocznie wzrosła do stu dziesięciu tysięcy. „W obecnym roku zauważamy nadal tendencję wzrostową” - podkreśla Osvaldo Gianoli, dyrektor posiadłości papieskich.

Osvaldo Giannoli wskazuje na opatrznościowe znaczenie decyzji Papieża Franciszka, który otwierając na oścież bramy pałacu oraz ogrodów w Castel Gandolfo uczynił wielki dar. Te cenne dobra Stolicy Świętej zostały bowiem oddane do dyspozycji wszystkich.

Wprawdzie przybywając z wizytą do Castel Gandolfo prawdopodobnie nie spotkamy, ani nie zobaczymy Papieża Franciszka, ale można zwiedzić apartamenty głowy Kościoła, nie tylko w części oficjalnej, ale również tej prywatnej. Wyjątkowy dla rezydencji papieskiej był okres pontyfikatu Piusa XI. To właśnie on podjął restrukturyzację całego pałacu oraz ogrodów, które są wybitnym przykładem dzieła sztuki polegającym na ozdobnym kształtowaniu roślinności.

Ogrody tej letniej rezydencji papieskiej zajmują powierzchnię 55 hektarów, a więc obejmują teren większy od samego Państwa Miasta Watykan. Przechodząc przez nie zwiedzający ma jakby wrażenie przerzucania kart historii, ponieważ każdy ich fragment mówi o swoim czasie.

Posiadłości papieskie można odwiedzać przez wszystkie dni od poniedziałku do piątku od godziny 9.30 do 13.30, w soboty od 9.30 do 16.30. Od początku tego roku są dostępnie także w niedziele, od 9.30 do 15.30, ale jedynie w kwietniu, maju, czerwcu oraz we wrześniu i w październiku.

źródło: VaticanNews