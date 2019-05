Timmermans z Cimoszewiczem i Kwaśniewskim. Mocna odpowiedź ministra Dworczyka

- Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej nie powinien angażować się we wspieranie partii politycznych - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odnosząc się do poniedziałkowej wizyty wiceszefa KE w Warszawie.

Timmermans w poniedziałek weźmie udział w debacie z kandydatem Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Włodzimierzem Cimoszewiczem oraz byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Uczestnicy debaty mają przejść na Plac Zamkowy, gdzie Timmermans ma udzielić poparcia dla kandydatury Cimoszewicza do PE. Cimoszewicz jest "jedynką" na liście Koalicji Europejskiej do PE w Warszawie.

Dworczyk dodał, że wiceprzewodniczący KE ma prawo (do przekonań), ale nie powinien wykorzystywać stanowiska, które piastuje. Pokreślił, że to, co robią wysocy przedstawiciele i urzędnicy UE napawa go smutkiem i pesymizmem.