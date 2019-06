Timmermans szefem KE? ,,Zanosi się na piekło''

O tym, że to jednak Timmermans wciąż ma największe szanse na zostanie szefem KE informował między innymi „Financial Times”. Przeciwko jego kandydaturze są jednak kraje Grupy Wyszehradzkiej, nie poprą go również Włochy. To może jednak nie wystarczyć dla zablokowania kandydatury dotychczasowego wiceszefa Komisji. Wiadomo też, że najpewniej szefem KE nie zostanie Manfred Weber, lansowany przez Niemcy.