Timmermans spotka się z Przyłębską?

Szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz poinformował w czwartek w Brukseli, że zaprosił wiceszefa Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa do Warszawy. Holenderski polityk miałby spotkać się m.in. z prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julią Przyłębską.

"Dialog trwa, zaprosiłem pana Fransa Timmermansa do Warszawy. Chciałbym, żeby się spotkał ze mną, prezes Trybunału Konstytucyjnego, może z innymi osobami"- powiedział Czaputowicz po spotkaniu z Timmermansem. Jak zaznaczył minister, wizyta wiceprzewodniczącego KE miałaby być związana z dalszym wyjaśnieniem przez polski rząd reformy wymiaru sprawiedliwości. Szef MSZ rozmawiał z komisarzem Timmermansem o reformie sądownictwa w naszym kraju. Podsumowano również konsultacje eksperckie.

Szef polskiej dyplomacji poinformował również, że polski rząd w przewidywanym terminie, czyli do 20 marca, zastosuje się do zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności.

"Też jest przed nami, żeby przekonać do naszego systemu, ustosunkować się do tych założeń, wniosku Komisji Europejskiej i pokazać, jak to naprawdę funkcjonuje"-powiedział minister Jacek Czaputowicz. Jak dodał, w jego ocenie polski system sądownictwa jest "zgodny z prawem".

"Nie wykluczam pewnych modyfikacji, jeżeli one będą uzasadnione i jeżeli władze w Polsce, parlament, który przyjmuje uchwały, uzna te zastrzeżenia za zasadne"-poinformował szef polskiej dyplomacji.

yenn/PAP, Fronda.pl