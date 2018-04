Timmermans: Porozumienie z Polską w połowie maja

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uważa, że możliwe jest porozumienie z Warszawą do połowy maja. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia, tak miał powiedzieć Frans Timmermans na posiedzeniu KE. Zastrzegł, że porozumienie jest możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie omawiane zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem.

Frans Timmermans poinformował dziś komisarzy o poniedziałkowej wizycie w Warszawie i o rozmowach, które dotyczyły zastrzeżeń Brukseli do reform sądownictwa. Wiceszef KE podkreślił, że jest zadowolony z prowadzonego dialogu z Polską.

- Widzę gotowość polskiego rządu, żeby znaleźć rozwiązanie i liczę na istotne kroki w najbliższych dniach i tygodniach. To jest w interesie nas wszystkich, żeby zagwarantować, że w żadnych kraju nie będzie systemowego zagrożenia dla praworządności - tłumaczył.

Frans Timmermans, nawiązując do proponowanych przez posłów PiS zmian w ustawach sądowych, powiedział, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom Komisji. - Mieliśmy duży problem ze zróżnicowaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Jeśli ten wiek wśród sędziów zostanie zrównany i stanie się obowiązującym prawem, to będzie to krok w dobrym kierunku - powiedział wiceprzewodniczący Komisji.

mod/Polskie Radio - IAR