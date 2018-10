Timmermans Kozłowskiej nie pomoże... Oto, co jej doradził!

Nie będzie interwencji Komisji Europejskiej w sprawie wpisania Ludmiły Kozłowskiej do Systemu Informacyjnego Schengen. Jak oświadczył wiceprzewodniczący KE, Frans Timmermans, przepisy dają szefowej Fundacji Otwarty Dialog możliwość odwołania się od tej decydji do... narodowego wymiaru sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Kozłowską- prywatnie żonę Bartosza Kramka, który w ubiegłym roku chciał "wyłączyć" państwo, deportowano z terytorium Unii Europejskiej do Kijowa. Miało to związek z alertem, które polskie władze umieściły w SIS. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię w sprawie Ludmiły Kozłowskiej. Jak podała ABW, decyzja jest spowodowana "poważnymi wątpliwościami" w kwestii finansowania jej Fundacji Otwarty Dialog. Zaskutkowało to objęciem prezes Fundacji zakazem wjazdu na teren UE. Kilka krajów Unii wyciągnęło co prawda do działaczki pomocną dłoń, wydając jej wizy tymczasowe i pozwalając pluć na polski rząd, tym niemniej Komisja Europejska raczej Kozłowskiej nie pomoże.