Timmermans i rzecznik KE grożą Polsce!

Frans Timmermans jednak zajmie się sprawą Polski. Komisja Europejska zmieniła w tej sprawie zdanie i wbrew dotychczasowym zapowiedziom, wiceprzewodniczący KE zorganizuje dziś konferencję prasową. Ma na niej zreferować przebieg dyskusji na kolegium komisarzy w sprawie Polski.

Margaritis Schinas, rzecznik Komisji Europejskiej, jeszcze we wtorek zapowiadał, że Timmermansa nie będzie na konferencji. Z dziennikarzami rozmawiać mieli Jyrki Katainen – wiceszef KE odpowiedzialny za miejsca pracy oraz wzrost gospodarczy, a także Elżbieta Bieńkowska, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Schinas zapewnił, że na posiedzeniu żadne decyzje dotyczące Polski nie zapadną, jednak dodał, że KE ma wiele narzędzi do wpływania na sytuację w Polsce i nie jest to tylko procedura praworządności.

Podczas spotkań komisarzy z Europejskiej Partii Ludowej panuje przekonanie, że KE powinna iść dalej w sprawie Polski jeśli chodzi o procedurę praworządności, bez względu na to, czy będzie to oznaczało porażkę w Radzie Europejskiej, w której brakuje jednomyślności – koniecznej do nałożenia na Polskę sankcji.

dam/niezalezna,PAP,Fronda.pl