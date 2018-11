Timmermans: Decyzja TSUE ws. Polski musi zostać wdrożona

Po poniedziałkowym posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich, Timmermans podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że zależy mu na dialogu z polskim rządem.

"Oczywiście Komisja Europejska pozostaje do dyspozycji polskiego rządu, by kontynuować dialog. Mam nadzieję, że możemy go ponownie uruchomić"- mówił wiceszef KE. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli władz naszego kraju, aby wdrożyć decyzję TSUE dotyczącą zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, konieczna jest jej nowelizacja. Według unijnych dyplomatów Timmermans podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady ds. Ogólnych mówił ministrom, że jest zmartwiony takim podejściem Warszawy.