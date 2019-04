Thun wie lepiej co Juncker mówi ws. Polexitu! ,,Tak trzeba czytać jego słowa''

Jak dodała, Juncker "ma rację, że mówi: w głowie mi się to nie mieści, nie wierzę, żeby ktoś chciał polexitu albo w ogóle exitu jakiegokolwiek, nie wierzę, żeby chciał, bo to jest najgłupsze i najstraszniejsze, co można zrobić".

- Widzę bardzo wyraźnie jak politycy PiS-u nie znoszą tej wspólnoty europejskiej, wspólnoty ponadnarodowej. (...) A PiS ma strategię, żeby Polakom - my Polacy jesteśmy entuzjastyczni, jesteśmy wielkimi zwolennikami Unii Europejskiej - mówić: "To nieprawda, my wcale z Unii Europejskiej nie chcemy wyjść. My ją chcemy zrobić inną". Jaką inną? Co to jest inna Unia? Inna Unia według PiS-u, to jest Unia "każdy sobie" - oceniła Thun