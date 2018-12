Thun: Czy też założymy kamizelki?

"Nie porównywałabym tego do 1968 roku. Tam też latały jednak kamienie. Skrajna prawica i skrajna lewica są tu aktywne. To jest nakręcane(...) Tam jest konkretny polityczny cel. Spuszczenie tych opłat. To postulat. Łuk Triumfalny uszkodzony, sklepy zniszczone. To niepokojące"- stwierdziła. Czyli pałowanie demonstrantów- pałowaniem demonstrantów, ale demokracja we Francji ma się dobrze, nie to, co w Polsce.