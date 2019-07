Thun: A za PiS Polacy umierają na 'zasmogowanie'!!!

Europosłanka była "gwiazdą" dzisiejszego wydarzenia. Przemawiała podczas panelu poświęconego polityce zagranicznej. Uczestnicy kongresu usłyszeli... dokładnie to, co chcieli usłyszeć.

"Pani komisarz Bieńkowska walczy o to, by Polska miała jak najlepszy dostęp do rynku jednolitego i zero współpracy z rządem. Normalnie to każdy rząd (…) nad tymi merytorycznymi sprawami pracuje razem. U nas nie ma żadnej współpracy"-stwierdziła europosłanka, zapominając, że to opozycja niejednokrotnie pokazała, że nie zależy jej na współpracy z polskim rządem.