'They are killers'! Błaszczak i Mosbacher żartują o polskich snajperach

Amerykańska ambasador, Georgette Mosbacher zachwyciła się polskimi snajperami. "They are killers! (to zabójcy!- red.)"- stwierdził szef MON, Mariusz Błaszczak. Ta rozmowa pomiędzy ambasador a ministrem podbiła media społecznościowe w Polsce.

"Nie chciałabym trafić na Ciebie w ciemnym zaułku, byłabym przerażona. Niech Bóg Wam błogosławi"- powiedziała dyplomatka do polskich snajperów. Ci bowiem najbardziej zachwycili Georgette Mosbacher. Ambasador chętnie pozowała z nimi do zdjęć. W rozmowie z żołnierzami wspomniała, że oglądała wiele filmów o snajperach. Rozmówcy rozbawili Mosbacher, przyznając, że, faktycznie, są trochę jak z filmu. Ambasador podkreśliła, że snajperzy są "the best", czyli najlepsi, zaś ich umundurowanie i broń- imponujące. W odpowiedzi szef MON stwierdził: "They are killers!" (to zabójcy!)