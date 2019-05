Theresa May odchodzi. Nie poradziła sobie z Brexitem

W Wielkiej Brytanii polityczna zawierucha. Premier Theresa May zapowiedziała, że 7. czerwca zrezygnuje ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej. Gdy wybrany zostanie jej następca, przestanie być również premierem. To efekt sporu o Brexit.

"Starałam się jak mogłam, by zrobić to, co najważniejsze w demokracji, by wypełnić wolę obywateli, także tę dotyczącą brexitu. Niestety nie przekonałam brytyjskiego parlamentu do wynegocjowanej przeze mnie umowy" - powiedziała Theresa May.