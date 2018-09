,,The Washington Post'' bezczelnie opluwa Polaków

,,Nazistowscy strażnicy nie byli jedynymi, którzy zabijali Żydów w trakcie Holocaustu. Niektóre społeczności - choć nie wszystkie - robiły to same wcześniej. Dlaczego?'' - brzmi tytuł skrajnie skandalicznego artykułu opublikowanego na łamach ,,The Washington Post''. Tytuł ten wystawił sobie naprawdę fatalne świadectwo, wpuszczając na swoje łamy tekst podobnie kłamliwy. Jak widać komuś bardzo zależy, by oskarżyć Polaków o zbrodnie, których dokonali Niemcy.