,,The Times'': Rada Europy po prostu się sprzedała!

Marcin 27.6.19 14:17

Naj mniej to niech sie odzywa własnie Wielka Brytania, ku**a wśród ku**w, Państwo nie majacych sobie równych w łajdastwie, poczawszy od kolonializmu, az po obietnice sprzed II WŚ... Czy to nie własnie to Państwo ma swoje własne motto że; nie ma wiecznych przyjaciół, są tylko wieczne interesy?

A może tak własnie powinny Państwa działać, wtedy nie było by tylu niepotrzebnych nieporozumień, oraz zawiedzionych nadziei...

Bycie elastycznym, oraz praktycznym, to jest to czego Polsce brakowało, od zawsze