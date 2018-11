,,The Times'': Amazon finansuje islamskich ekstremistów

Teraz MRDF została zakwalifikowana do programu „Smile” firmy Amazon, czyli podczas zakupów online można ją wybrać jako beneficjenta darowizny w wysokości 0,5% ceny zakupów. Organizacja została uznana za jedną z czterech organizacji charytatywnych powiązanych z islamskimi ekstremistami; wszystkie cztery zresztą zostały dopuszczone do programu Amazona.

Oto główne punkty wyrażające poglądy Haithana el-Haddada: – mąż nie powinien być wypytywany o bicie swojej żony; homoseksualizm jest zbrodnią; wszystkie zachodnie kobiety powinny podporządkować się Allahowi i nosić hidżab; co do wieku, od którego można poślubić nastolatkę, to „im młodsza, tym lepsza”; wycięcie łechtaczki jest „lepsze dla męża” oraz jest „cnotą i honorem kobiety”; kraje zachodnie dyskutują nad sprzedażą płodów po aborcji „jako mięsa spożywczego do grilla” w krajach wschodniej Azji; Zachód w końcu zalegalizuje pedofilię.