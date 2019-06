'The Guardian': Putin zamienia Afrykę w 'przyczółek' wojny przeciw Zachodowi

nikt 13.6.19 19:12

A Polska przyczółkiem Trumpa przeciwko Wschodowi ?

Były rosyjskie wojska w Polsce - Polacy ....niet , niet niet .

Napływają amerykańskie wojska do Polski - Polacy ..yes, yes yes .



Miło mi być białym murzynem . :)

Zwisa mi to , a nawet powiewa .