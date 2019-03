,,Tęsknię za tobą Żydzie'' w KL Warschau. Ktoś jeszcze tęskni?

Według kontrowersyjnego artysty i organizatora akcji malowania wspomnianego napisu Rafała Betlejewskiego, owa tablica „To jest taka próba opowiedzenia historii Holokaustu na nowo”. Zapewne w taki sposób, aby umniejszyć cierpienia Żydów. Można więc mniemać, że Betlejewskiemu chodzi, o to, aby umniejszyć cierpienia Polaków, walcząc z ich „nadmiernym” eksponowaniem poprzez przypominanie o Żydach. Nawet tam, gdzie sprawy nie są jeszcze do końca wyjaśnione. Tak, jak to jest właśnie w przypadku obozu zagłady KL Warschau. Na fakt jego funkcjonowania w obrębie Warszawy wskazują bowiem głównie ustalenia sędzi Marii Trzcińskiej. Ustalenia te nie zostały potwierdzone przez utworzony w 2006 r. specjalny zespół badawczy IPN, który zanegował podawaną przez sędzię Trzcińską liczbę ofiar KL Warschau, rozmiar tego obozu, a zwłaszcza znajdowanie się w nim wielkich komór gazowych.