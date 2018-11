Terroryzm zaczyna szaleć w Rosji. I to nie islamski

Samobójczy zamach w Archangielsku to początek nowej ery terroryzmu w Rosji. Dużo groźniejszy dla reżimu, niż dotychczasowe ataki islamistów, nie tylko dlatego, że trudniejszy do zwalczania, ale również z powodów propagandowych. Nowe zagrożenie dostrzegł szef FSB – jednak zapewne wykorzysta je jedynie do nasilenia represji wobec opozycji. To nie rozwiąże problemu radykalizacji młodego pokolenia.

Dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow uważa, że w Rosji zwiększyła się aktywność radykalnych ugrupowań młodzieżowych wzywających do siłowych działań wobec migrantów. Na XVII zebraniu szefów służb specjalnych i organów bezpieczeństwa z różnych państw 7 listopada Bortnikow mówił, że ten ekstremizm ma oblicze zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Szef FSB mówił, że w Internecie rozpowszechnia się ekstremistyczną ideologię, opartą o idee neonazizmu i radykalnego islamu. Postawił znak równości między terrorystycznymi atakami dżihadystów, a akcjami młodych radykałów politycznych. To zapowiedź zaostrzenia działań FSB przeciwko opozycji. Co jedynie wywoła dalszą radykalizację tejże opozycji. I takie akty przemocy, jak zamach samobójczy 31 października w Archangielsku.

Ładunek wybuchowy domowej roboty wniósł do budynku Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Archangielsku na północy Rosji i zdetonował 17-letni uczeń miejscowego technikum. Zginął na miejscu, rannych zostało trzech funkcjonariuszy. Śledczy uznali incydent za akt terroru. Wiadomo, że o zamiarze dokonania zamachu nastolatek ostrzegł nieco wcześniej na jednym z czatów używanych przez anarchistów. Używał symbolu Frakcji Czerwonej Armii (RAF) – niemieckiej organizacji terrorystycznej. W związku z zamachem gubernator obwodu archangielskiego oskarżył opozycję o zły wpływ na młodzież. Igor Orłow powiedział, że w ostatnim czasie młodzież jest wciągana w akcje protestu, co – jak oświadczył – „deformuje świadomość” i wyrządza szkody jeszcze niedojrzałym umysłom.