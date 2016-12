Terroryści na Malcie grożą, że wysadzą samolot. 118 osób na pokładzie

Na Malcie wylądował libijski samolot porwany przez terrorystów. Grożą, że wysadzą go w powietrze. Na pokładzie znajduje się 118 osób.

O porwaniu i wylądowaniu samolotów poinformowała agencja Reutera. Maszyna odbywała lot w granicach Libii. Nie wiadomo, czy porywacze stawiają jakieś żądania.

#Malta International Airport right now; Hijacked Afriqiyah plane Airbus A320..



• Flight between #Tripoli & Sabha in #Libya. pic.twitter.com/XvQ2zK7G0k