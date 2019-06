Terlikowski:Czy ja jestem 'lesbijkiem', a moja żona 'gejką'?

„To nie jest chwilowa moda intelektualna, to nie jest jeden z wielu kierunków akademickich, który dziś się pojawia, a pojutrze umrze śmiercią naturalną, tylko jest to pewna wizja ideologiczna, światopoglądowa człowieka, rzeczywistości, kultury, z którą trzeba polemizować, ponieważ ona niszczy biblijne fundamenty antropologii, ale niszczy także wizję człowieka zgodną z naturą".

"Jest to pewna wizja kulturowa i polityczna, która nas próbuje przekonać, że płeć jest konstruktem kulturowym i że w związku z tym i małżeństwo, i rodzina, i to wszystko, co na małżeństwie i rodzinie jest zbudowane, to tak naprawdę wytwór kulturowy, a więc nieistotne i mogące być zastąpione innym konstruktem kulturowym"-dodał Terlikowski, który podkreślał niespójności tej ideologii.