ZNP wszedł w spór z rządem, ale zemścić się chce na dzieciach i młodzieży. Szantaż promocją do kolejnej klasy to już zwyczajny emocjonalny terrorym.

Tej logiki nie rozumiem, ale jeśli Broniarz chciał rozwścieczyć rodziców i zniechęcić ich do nauczycieli to właśnie mu się to udało.

Gratulacje!