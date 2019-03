Terlikowski: Trudne czasy przez nami, przed Kościołem

Stanislaw znad Dunajca 19.3.19 16:49

Kościół katolicki nie jest Kościołem kociarzy (od gr. katharoi 'czyści').

Kościół, jak sami apostołowie, to ludzie z "ulicznej łapanki", to ryby sieci rybackiej, zagarniającej ryby różnej jakości; to pole obsiane pszenicą i kąkolem.

Kościół to "Banda grzeszników jak wszystkie bandy, ale to jedyna banda na świecie, która naprawdę chce się zbawić"!



Kto nie cierpi obecności grzeszników w Kościele, nie zrozumiał Ewangelii i powinien się "wypisać".

Teolodzy, katecheci, biskupi od tego zaczynajcie nauki o Kościele:

"Jesteśmy grzeszni, zapraszamy grzeszników - Idźmy razem do wiary, do oczyszczenia i do zbawienia. Tylko w Kościele przewodzi nam Chrystus!"!!