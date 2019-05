Terlikowski: Panu Jażdżewskiemu i jemu podobnym przypominam...

Egzystencjalizm jako źródło norm moralnych to też słaby pomysł. Bo egzystencjaliści albo są chrześcijanami (Soren Kierkegaard czy Gabriel Marcel) albo… hmmm słabo u nich z moralnością. Ojciec egzystencjalizmu niemieckiego Martin Heidegger to dość paskudny antysemita, rasista, budowniczy narodowosocjalistycznej myśli naukowej, a do tego facet, który wyparł się swojego mentora i przyjaciela Edmunda Husserla, bo ten był Żydem, a także kochanki Hannah Arendt z tego samego powodu. Wierność (a nie chodzi o małżeństwo, ale o zwykłą ludzką lojalność) to nie była jego mocna strona. Liczył się tylko on sam. Moralności w jego myśli było niewiele, a ta, która była to taka raczej dość słaba. Inny mocarz myśli egzystencjalistycznej to Jean-Paul Sartre, który dla odmiany kochał Stalina i Mao miłością szczerą i dozgonną, a jaki miał stosunek do kobiet o tym pięknie i do bólu szczerze pisze jego partnerka i żona (w otwartym małżeństwie) Simone de Beauvoir. Jest jeszcze Albert Camus, i on rzeczywiście był człowiekiem do bólu uczciwym intelektualnie, ale… systemu moralnego, który mógłby cokolwiek zastąpić po sobie nie zostawił.