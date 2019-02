Terlikowski o raporcie fundacji ,,Nie lękajcie się'': To jest g*** nie raport!!!

www 27.2.19 13:57

Ależ to było oczywiste, że Wielgusowa robi sztuczny dym i nic więcej.



Gdyby miała jakieś dane w ręku na przestępstwa pedofilii księży, to poleciałaby do prokuratury, a nie do szefa tych księży. No chyba, że jest na tyle głupia, że nie wie co robi. W sumie po niej to można by się wszystkiego spodziewać.