Terlikowski mocno w obronie Dominiki Chorosińskiej!!!

Hipokryzja, to tak gwoli informacji dla tych, którzy atakują obecnie Dominikę Chorosińską, to nie to samo, co grzeszność. Człowiek może zgrzeszyć, nawet mocno, podnieść się, wrócić do dobrej drogi, i wcale nie być hipokrytą. Hipokryzja to głoszenie jednego, a życie czymś zupełnie innym. Upadek to zaś element naszego życia, chwała tym, którzy potrafią podnieść się (przy pomocy łaski Bożej), iść dalej i bronić wartości, którym może nawet kiedyś nie byli wierni. Św. Piotr nie był hipokrytą, nie był nim św. Paweł, ani św. Augustyn. To byli grzesznicy, którzy powstali. Dominika idzie ich drogą. Brawo dla niej!