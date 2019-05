Terlikowski: Jutro wybuchnie bomba

+++ 10.5.19 13:14

Maryjo królowo Polski, broń nas przed atakami wrogów Kościoła, tych jawnych i tych ukrytych. Wiemy, że bramy piekielne Go nie przemogą, ale one zaangażowały miliony zdeprawowanych sług szatana, które przypuściły zmasowany atak ze wszystkich stron i wszelkimi możliwymi sposobami- a my, wygodni, coraz bardziej zamożni, rozleniwieni, zostaliśmy zaskoczeni tą ofensywą, jak owe panny, co zapomniały oliwy. Ten szatański atak może być odparty tylko przy Bożej i Twojej Matko pomocy. Wiemy, że jesteśmy grzeszni, że wielu kapłanów jest grzesznych, ale tylko Ty, Matko byłaś bez grzechu. Ten marny film jest kolejnym atakiem szatana, najbardziej zdeprawowanego oskarżyciela, który z nienawiści do Kościoła próbuje ten Kościół ukazać, jako siedlisko grzechu, by nas upokorzyć, ale sam szatan jest wcielonym grzechem, dumnym ze swojej grzeszności i wszyscy, którzy nas i Kościół oskarżają, tak samo mają, jak on- oni swoje grzechy prezentują nam publicznie i bez zażenowania, uzurpując sobie prawo do grzechu i bezkarności. Matko, uproś Kościołowi w Polsce dary Ducha Świętego, byśmy mocni w wierze- nie dali się pozbawić nadziei, że ten czas próby skończy się dla nas pomyślnie.